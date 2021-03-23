Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений главы Черкасской обладминистрации Александра Скичко. Об этом 22 марта сообщают «Украинские новости»

Зеленский назначил шоумена главой Черкасской обладминистрации © Facebook, Олександр Скічко

«Истец утверждает, что уполномоченные лица НАБУ не выполнили требования Уголовного процессуального кодекса, поэтому обратился в суд с просьбой обязать Национальное антикоррупционное бюро внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование», — говорится в материале.

Отмечается, что по состоянию на день подачи жалобы в суд сведения в Единый реестр досудебных расследований не были внесены. Досудебное расследование не начато. При этом 18 марта суд удовлетворил жалобу заявителя и обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство.

В январе депутат Верховной Рады от «Слуги народа» и в прошлом шоумен и ведущий конкурса «Евровидение» на Украине Александр Скичко возглавил Черкасскую область.