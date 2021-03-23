В середине февраля в НАБУ поступило письменное заявление об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса, совершенном председателем Черкасской обладминистрации.
«Истец утверждает, что уполномоченные лица НАБУ не выполнили требования Уголовного процессуального кодекса, поэтому обратился в суд с просьбой обязать Национальное антикоррупционное бюро внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование», — говорится в материале.
Отмечается, что по состоянию на день подачи жалобы в суд сведения в Единый реестр досудебных расследований не были внесены. Досудебное расследование не начато. При этом 18 марта суд удовлетворил жалобу заявителя и обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство.
В январе депутат Верховной Рады от «Слуги народа» и в прошлом шоумен и ведущий конкурса «Евровидение» на Украине Александр Скичко возглавил Черкасскую область.