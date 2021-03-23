Двое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 марта сообщила пресс-служба военного ведомства народной республики

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов стал 71-летний мужчина. Он получил смертельное ранение во дворе собственного дома на улице Челюскинцев в поселке Александровка Марьинского района Донецка.

Как сообщает пресс-служба НМ ДНР, украинские силовики продолжили обстрел, не давая возможности сотрудникам экстренных служб эвакуировать тело погибшего.

Затем с позиций 16-го батальона 58-й бригады ВСУ было выпущено 12 мин калибра 120 мм по позициям донецких ополченцев в районе аэропорта. Двое бойцов НМ ДНР погибли.

Подразделения вооруженных сил республики открыли ответный огонь, потери среди личного состава ВСУ уточняются.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».