Украинский диетолог Ирина Гудим на днях рассказала, как правильно завершать Великий пост, передает Liga.net

Великий пост: что съесть, чтобы не согрешить © СС0, Pixabay

«Об этом следует помнить и не шокировать ее сразу же большим количеством мяса, животных жиров и алкоголя. Не обязательно на Пасху съедать сразу все куличи, колбасы и шашлыки, запивая кагором», — сказала эксперт.

Она посоветовала начать утро после поста с вареного яйца и небольшого кусочка кулича. На обед можно попробовать постное мясо или нежирную рыбу.

После окончания поста и до того, как вы перейдете к домашней колбасе и шашлыкам, должна пройти хотя бы неделя, отметила диетолог.

На прошлой неделе православные вступили в Великий пост — самый строгий и продолжительный. Его придерживаются в память о том, что Христос постился в пустыне 40 дней. Даты начала и окончания Великого поста каждый год разные (зависят от праздника Пасхи). В этом году Великий пост продлится с 15 марта до 1 мая.

На протяжении этого времени христиане не едят все виды мяса, рыбу, молочные продукты и яйца, сливочное масло. Пост также запрещает употреблять растительное масло по будням. Кроме ограничений в еде, верующим также рекомендовано воздерживаться от развлечений и алкоголя.