«AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности своей вакцины, говорится в заявлении Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США», — говорится в сообщении.
Ранее в ряде стран прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca после двух зарегистрированных смертельных случаев. Оба вакцинированных скончались от тяжелого нарушения свертываемости крови.
Позже ученые обнаружили, что вакцина AstraZeneca может вызвать аутоиммунную реакцию, провоцирующую образование кровяных сгустков, что может объяснять тромбоэмболические осложнения у вакцинированных.
Итоги исследования ученых пока не опубликованы, однако их результаты уже предоставлены для публикации в ведущем медицинском журнале The Lancet.