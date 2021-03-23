Компания AstraZeneca, заявившая о 79% эффективности своей вакцины, могла предоставить неполные данные. Об этом 23 марта сообщил Telegram-канал агентства РИА Новости

«AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности своей вакцины, говорится в заявлении Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США», — говорится в сообщении.

Зеленский усомнился в опасности вакцины AstraZeneca © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

Позже ученые обнаружили, что вакцина AstraZeneca может вызвать аутоиммунную реакцию, провоцирующую образование кровяных сгустков, что может объяснять тромбоэмболические осложнения у вакцинированных.

Итоги исследования ученых пока не опубликованы, однако их результаты уже предоставлены для публикации в ведущем медицинском журнале The Lancet.