Брюссель уничтожил отношения Москвы с Евросоюзом как организацией. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после переговоров с китайским коллегой Ван И, передает РИА Новости 23 марта

Украина подталкивает ЕС к разрыву отношений с Россией © МИД РФ | МИД РФ | Перейти в фотобанк отметил министр.

При этом он подчеркнул, что если когда-нибудь ЕС сочтет целесообразным «устранить эту аномалию» в контактах с Россией, то Москва будет готова «наращивать отношения» на основе равноправия.

Но пока «на Западном фронте без перемен», зато на Востоке у России очень интенсивная повестка, которая с каждым годом становится все богаче, отметил Лавров.

В последнее время противоречия между Евросоюзом с Россией обострились из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Брюссель ввел новые антироссийские санкции. В МИД назвали их «тупиковым и неправовым путем» и пообещали ответить.