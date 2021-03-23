«Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», — отметил министр.
При этом он подчеркнул, что если когда-нибудь ЕС сочтет целесообразным «устранить эту аномалию» в контактах с Россией, то Москва будет готова «наращивать отношения» на основе равноправия.
Но пока «на Западном фронте без перемен», зато на Востоке у России очень интенсивная повестка, которая с каждым годом становится все богаче, отметил Лавров.
В последнее время противоречия между Евросоюзом с Россией обострились из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Брюссель ввел новые антироссийские санкции. В МИД назвали их «тупиковым и неправовым путем» и пообещали ответить.