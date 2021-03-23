К погрому Офиса президента Украины может быть причастен кто-то находившийся в самом здании. Об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер Анатолий Шарий 22 марта

Шарий опубликовал снимки, на которых видно человека на крыше или на балконе здания Офиса после броска петарды.

Блогер предположил, что бросить петарду мог кто-то из чиновников Офиса президента — например, замглавы Офиса Кирилл Тимошенко.

«Я так понимаю, петарду для лучшей картинки лично Тимошенко кидал? Или [президент Владимир] Зеленский на балкон вылез? В любом случае, история начинает пахнуть совсем дурно…» — написал Шарий.

Акция в поддержку Стерненко (в знак протеста против его заключения) началась вечером 20 марта — в день его рождения. Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненко и подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, а также ввести санкции против адвоката Андрея Портнова.

Маляр с цепью. О тех, кто атаковал Офис президента Украины © Facebook, Serhii Filimonov

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что следствие готово поделиться данными об организаторах акции. Ранее он также он отмечал, что, по его мнению, заинтересованным лицом является экс-президент, глава «Евросолидарности» Петр Порошенко.