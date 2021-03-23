Он подчеркнул, что на Украине структура заболеваемости COVID-19 по возрасту практически не изменилась с 2020 года. По его данным, пожилые люди все еще находятся в «красной» зоне риска: больше всего заболевших — в возрастных группах 50-59 лет, а также 60+.
«В последнее время было много информации о том, что коронавирусом стали больше болеть молодые люди, в отличие от 2020 года, когда болели преимущественно люди в возрасте 60+. Мы проанализировали помесячно возрастную долю больных с августа 2020 года по март 2021 года. Такой же анализ сделали и по возрастной доле умерших с диагнозом "коронавирусная болезнь". И увидели, что в Украине структура заболеваемости по возрасту почти не изменилась», — сообщил главный санврач.
Он добавил, что последние три месяца наблюдается рост заболеваемости COVID-19 в возрастной группе 60+, в этой же группе наиболее критическое течение заболевания — 75–80% всех летальных случаев регистрируются в ней. Именно поэтому эта группа является приоритетной для вакцинации, которая начнется сразу после медиков, подчеркнул Ляшко.
По его словам, журнал The Lancet опубликовал данные о том, что вероятность повторного инфицирования COVID-19 выше в возрастной группе 65+ — в 47,1% случаев перенесенная болезнь защитила от повторного инфицирования. При этом для людей младше 65 лет такой показатель составил 80,5%.