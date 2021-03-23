Среди заболевших COVID-19 на Украине наибольшая доля — люди старше 50 лет. Об этом замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил 22 марта, передает Интерфакс-Украина

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В последнее время было много информации о том, что коронавирусом стали больше болеть молодые люди, в отличие от 2020 года, когда болели преимущественно люди в возрасте 60+. Мы проанализировали помесячно возрастную долю больных с августа 2020 года по март 2021 года. Такой же анализ сделали и по возрастной доле умерших с диагнозом "коронавирусная болезнь". И увидели, что в Украине структура заболеваемости по возрасту почти не изменилась», — сообщил главный санврач.

Он добавил, что последние три месяца наблюдается рост заболеваемости COVID-19 в возрастной группе 60+, в этой же группе наиболее критическое течение заболевания — 75–80% всех летальных случаев регистрируются в ней. Именно поэтому эта группа является приоритетной для вакцинации, которая начнется сразу после медиков, подчеркнул Ляшко.

По его словам, журнал The Lancet опубликовал данные о том, что вероятность повторного инфицирования COVID-19 выше в возрастной группе 65+ — в 47,1% случаев перенесенная болезнь защитила от повторного инфицирования. При этом для людей младше 65 лет такой показатель составил 80,5%.