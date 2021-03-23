По словам главы ВОЗ, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет изо дня в день.
«Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения провала, но шокирует то, что мало было сделано для его предотвращения», — заявил Гебреисус.
Он подчеркнул, что страны, которые сейчас вакцинируют молодых и здоровых людей, делают это за счет жизней работников здравоохранения, пожилых и иных представителей групп риска в других государствах.
По мнению главы ВОЗ, это путь, ведущий к «самопоражению», поскольку чем дольше будет продолжаться распространение COVID-19, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов. Также будет расти и риск того, что они начнут «избегать воздействия вакцин».
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/wDHtqllBwb— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 22, 2021