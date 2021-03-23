Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус подверг критике богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса. Он заявил об этом в ходе брифинга в Женеве 22 марта, который транслировала ВОЗ

Глава ВОЗ предупредил о «массовой травме» из-за пандемии: «Превосходит послевоенную» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения провала, но шокирует то, что мало было сделано для его предотвращения», — заявил Гебреисус.

Он подчеркнул, что страны, которые сейчас вакцинируют молодых и здоровых людей, делают это за счет жизней работников здравоохранения, пожилых и иных представителей групп риска в других государствах.

По мнению главы ВОЗ, это путь, ведущий к «самопоражению», поскольку чем дольше будет продолжаться распространение COVID-19, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов. Также будет расти и риск того, что они начнут «избегать воздействия вакцин».