Глава ВОЗ предупредил о «массовой травме» из-за пандемии: «Превосходит послевоенную»
Глава ВОЗ предупредил о «массовой травме» из-за пандемии: «Превосходит послевоенную»
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
По словам главы ВОЗ, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет изо дня в день.

«Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения провала, но шокирует то, что мало было сделано для его предотвращения», — заявил Гебреисус.

Он подчеркнул, что страны, которые сейчас вакцинируют молодых и здоровых людей, делают это за счет жизней работников здравоохранения, пожилых и иных представителей групп риска в других государствах.

По мнению главы ВОЗ, это путь, ведущий к «самопоражению», поскольку чем дольше будет продолжаться распространение COVID-19, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов. Также будет расти и риск того, что они начнут «избегать воздействия вакцин».