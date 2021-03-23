Государственное управление делами выбирает компании для выполнения ремонта здания Офиса президента (ОП), которое пострадало в результате беспорядков, совершенных сторонниками активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщили 22 марта на сайте ОП

«Готовимся»: сторонники Стерненко анонсировали новую акцию © Facebook, Рух Опору Капітуляції

«По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составлять 250-300 тысяч гривен (700-800 тысяч рублей — ред.). Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Так, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, среди прочего отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание», — говорится в материале.

Предварительная стоимость восстановительных работ составляет около 2 миллионов гривен (почти 6 миллионов рублей).

Акция в поддержку Стерненко (в знак протеста против его заключения) началась вечером 20 марта — в день его рождения. Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненко и подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, а также ввести санкции против адвоката Андрея Портнова.

Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены Офиса президента, а также разлили красную краску. В двух центральных дверях Офиса президента протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.

Накануне сообщалось, что коммунальщики приступили к очистке здания ОП от надписей вандалов, однако работники столкнулись с трудностями при выведении краски.