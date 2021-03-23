В Офисе президента уточнили, что управление будет выбирать компании, которые выполнят необходимые работы по наименьшей стоимости.
«По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составлять 250-300 тысяч гривен (700-800 тысяч рублей — ред.). Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Так, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, среди прочего отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание», — говорится в материале.
Предварительная стоимость восстановительных работ составляет около 2 миллионов гривен (почти 6 миллионов рублей).
Акция в поддержку Стерненко (в знак протеста против его заключения) началась вечером 20 марта — в день его рождения. Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненко и подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, а также ввести санкции против адвоката Андрея Портнова.
Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены Офиса президента, а также разлили красную краску. В двух центральных дверях Офиса президента протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
Накануне сообщалось, что коммунальщики приступили к очистке здания ОП от надписей вандалов, однако работники столкнулись с трудностями при выведении краски.