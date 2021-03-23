Отмечается, что телефонный разговор состоялся в связи с проведением заседания Совета Европы 25 и 26 марта, на котором, как ожидается, будут обсуждаться отношения ЕС с Россией.
Мишель отметил, что сегодня они находятся на низком уровне ввиду разногласий по многим вопросам.
«С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет устойчивый прогресс по таким вопросам, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека», — говорится в сообщении.
В этом контексте также обсуждалось и дело российского блогера Алексея Навального: Мишель повторил призыв ЕС к российским властям освободить оппозиционера и провести прозрачное расследование покушения на него.
Лидеры также обменялись мнениями о пандемии коронавируса, вакцинах и региональных и глобальных проблемах.