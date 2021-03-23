Отношения между Брюсселем и Москвой находятся на низком уровне, однако это изменится, если будет прогресс в выполнении Минских соглашений. Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 22 марта, говорится в пресс-релизе Евросовета

Украина подталкивает ЕС к разрыву отношений с Россией © МИД РФ | МИД РФ | Перейти в фотобанк

Мишель отметил, что сегодня они находятся на низком уровне ввиду разногласий по многим вопросам.

«С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет устойчивый прогресс по таким вопросам, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека», — говорится в сообщении.

В этом контексте также обсуждалось и дело российского блогера Алексея Навального: Мишель повторил призыв ЕС к российским властям освободить оппозиционера и провести прозрачное расследование покушения на него.

Лидеры также обменялись мнениями о пандемии коронавируса, вакцинах и региональных и глобальных проблемах.