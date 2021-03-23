«В течение 2020 года ГЭИ составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 миллионов гривен убытков. В результате сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек Украине уже к 2050 году грозит дефицит питьевой воды», — говорится в сообщении.
По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, около 3,6 миллиарда человек в мире страдают от нехватки чистой питьевой воды. Вследствие изменения климата и загрязнения рек уже к 2050 году дефицит ресурса почувствуют около 5 миллиардов жителей Земли.
«Проблема нехватки воды ожидает и Украину. По данным Национальной гидрометеослужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду», — заявил он.
Чиновник подчеркнул, что защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей. Так, по его словам, в прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого ведется работа над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов.
Ранее гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле заявил, что мир столкнется с глобальным дефицитом питьевой воды в размере 40% к 2030 году, причем ситуацию усугубят другие глобальные проблемы, в том числе последствия пандемии коронавируса и санитарный кризис.