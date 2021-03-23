Убытки Украины в сфере водных ресурсов в 2020 году составили 188 миллионов гривен (510,6 млн руб.), в результате чего в стране возникает дефицит питьевой воды. Об этом пресс-служба Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Украины сообщила во Всемирный день водных ресурсов 22 марта

Предпоследняя капля. Украине угрожает нехватка питьевой воды сообщении.

По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, около 3,6 миллиарда человек в мире страдают от нехватки чистой питьевой воды. Вследствие изменения климата и загрязнения рек уже к 2050 году дефицит ресурса почувствуют около 5 миллиардов жителей Земли.

«Проблема нехватки воды ожидает и Украину. По данным Национальной гидрометеослужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду», — заявил он.

Чиновник подчеркнул, что защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей. Так, по его словам, в прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого ведется работа над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов.

Ранее гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле заявил, что мир столкнется с глобальным дефицитом питьевой воды в размере 40% к 2030 году, причем ситуацию усугубят другие глобальные проблемы, в том числе последствия пандемии коронавируса и санитарный кризис.