«Размалеванный фасад АП — это надгробие украинской государственности»: соцсети о нападении на Офис президента
«Размалеванный фасад АП — это надгробие украинской государственности»: соцсети о нападении на Офис президента
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
«Возможно, обществу нужно было увидеть, кто такие друзья Стерненко. Это маргинальные круги, люди, которые являются профашистскими. Видите надписи ACAB? Это лозунг, который используют неонацисты по всему миру. Друзья Стерненко — это неонацисты, которые наносят такие надписи — "All Cops Are Bastards" ("Все полицейские ублюдки"). Это неонацистская скинхедовская надпись. Вот вам понимание, кто такой Стерненко и его друзья: нацисты и скинхеды», — сказал Геращенко.

По его словам, участники акции в поддержку Стерненко намеренно пытались спровоцировать полицию на силовые действия.

«Сегодня мы прекрасно понимали, что заказчики данной провокации ожидали, что выйдет полиция и в ответ на провокацию будет применять силу. Те, которым оплачено силовое участие в данной акции, будут нападать на полицейских, создавая соответствующую картинку. Главная задача была не допустить кровопролития под картинку, чтобы не было обвинения президента, власти в том, что она использует силу против мирных митингующих», — подчеркнул замминистра.

На вопрос, почему подозрение пока объявлено только одному участнику беспорядков, Геращенко пообещал, что «будут и другие подозреваемые».

«Вы увидите заявления в офисе национальной полиции уже сегодня… У нас полностью собрана информация о тех лицах, которые призывали к тому, чтобы было насилие, к тем лицам, которые это реализовывали, и каждый будет отвечать», — подытожил он.

Митинг в поддержку Стерненко состоялся в субботу. В ходе акции протестующие жгли фаеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала как хулиганство события возле офиса президента Украины, один участник задержан. Ущерб, нанесенный зданию офиса президента в Киеве, в ходе акции в субботу предварительно оценили в $72 тысячи.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ

 