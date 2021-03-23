Сторонники приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко - это неонацисты и скинхеды, вращающиеся в профашистских кругах. Об этом 22 марта в эфире телеканала «Украина 24» заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко

«Размалеванный фасад АП — это надгробие украинской государственности»: соцсети о нападении на Офис президента © REUTERS, Valentyn Ogirenko

По его словам, участники акции в поддержку Стерненко намеренно пытались спровоцировать полицию на силовые действия.

«Сегодня мы прекрасно понимали, что заказчики данной провокации ожидали, что выйдет полиция и в ответ на провокацию будет применять силу. Те, которым оплачено силовое участие в данной акции, будут нападать на полицейских, создавая соответствующую картинку. Главная задача была не допустить кровопролития под картинку, чтобы не было обвинения президента, власти в том, что она использует силу против мирных митингующих», — подчеркнул замминистра.

На вопрос, почему подозрение пока объявлено только одному участнику беспорядков, Геращенко пообещал, что «будут и другие подозреваемые».

«Вы увидите заявления в офисе национальной полиции уже сегодня… У нас полностью собрана информация о тех лицах, которые призывали к тому, чтобы было насилие, к тем лицам, которые это реализовывали, и каждый будет отвечать», — подытожил он.

Митинг в поддержку Стерненко состоялся в субботу. В ходе акции протестующие жгли фаеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала как хулиганство события возле офиса президента Украины, один участник задержан. Ущерб, нанесенный зданию офиса президента в Киеве, в ходе акции в субботу предварительно оценили в $72 тысячи.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ