«Возможно, обществу нужно было увидеть, кто такие друзья Стерненко. Это маргинальные круги, люди, которые являются профашистскими. Видите надписи ACAB? Это лозунг, который используют неонацисты по всему миру. Друзья Стерненко — это неонацисты, которые наносят такие надписи — "All Cops Are Bastards" ("Все полицейские ублюдки"). Это неонацистская скинхедовская надпись. Вот вам понимание, кто такой Стерненко и его друзья: нацисты и скинхеды», — сказал Геращенко.
По его словам, участники акции в поддержку Стерненко намеренно пытались спровоцировать полицию на силовые действия.
«Сегодня мы прекрасно понимали, что заказчики данной провокации ожидали, что выйдет полиция и в ответ на провокацию будет применять силу. Те, которым оплачено силовое участие в данной акции, будут нападать на полицейских, создавая соответствующую картинку. Главная задача была не допустить кровопролития под картинку, чтобы не было обвинения президента, власти в том, что она использует силу против мирных митингующих», — подчеркнул замминистра.
На вопрос, почему подозрение пока объявлено только одному участнику беспорядков, Геращенко пообещал, что «будут и другие подозреваемые».
«Вы увидите заявления в офисе национальной полиции уже сегодня… У нас полностью собрана информация о тех лицах, которые призывали к тому, чтобы было насилие, к тем лицам, которые это реализовывали, и каждый будет отвечать», — подытожил он.
Митинг в поддержку Стерненко состоялся в субботу. В ходе акции протестующие жгли фаеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала как хулиганство события возле офиса президента Украины, один участник задержан. Ущерб, нанесенный зданию офиса президента в Киеве, в ходе акции в субботу предварительно оценили в $72 тысячи.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ