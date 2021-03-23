По словам главы Минздрава Максима Степанова, на втором этапе планируется иммунизировать семейных врачей, людей старше 80 лет, работников социальной сферы и системы здравоохранения. Кроме того, на всей территории страны откроют 565 стационарных пунктов вакцинации, работающих наряду с мобильными бригадами.
В случае получения Украиной новых партий вакцин количество стационарных пунктов увеличат до 2,5 тысячи.
С начала пандемии на Украине зафиксировали 1 554 256 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 30 098 человека умерли.