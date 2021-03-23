На Украине стартовал второй этап массовой вакцинации от COVID-19. Об этом 22 марта сообщили на сайте министерства здравоохранения страны

Вакцинация на Украине: Минздрав сообщил о первых «неблагоприятных событиях» © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк Максима Степанова, на втором этапе планируется иммунизировать семейных врачей, людей старше 80 лет, работников социальной сферы и системы здравоохранения. Кроме того, на всей территории страны откроют 565 стационарных пунктов вакцинации, работающих наряду с мобильными бригадами.

В случае получения Украиной новых партий вакцин количество стационарных пунктов увеличат до 2,5 тысячи.

С начала пандемии на Украине зафиксировали 1 554 256 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 30 098 человека умерли.