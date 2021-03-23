Россия остается самой серьезной военной, в том числе и ядерной угрозой для безопасности в Европе. Об этом говорится в документе министерства обороны Великобритании 22 марта

Ранее в марте в Лондоне был опубликован обзор внешнеполитической и оборонной стратегии британских властей. В нем в частности отмечалось, что Великобритания будет предпринимать контрмеры против всех типов угроз, которые несет Россия.

При этом в Лондоне пообещали посредством НАТО объединять военные, дипломатические и разведывательные усилия стран Запада для решения проблем на этом направлении.