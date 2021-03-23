«Модернизация российских вооруженных сил, возможность интеграции всех мощностей государства и страсть к риску делает Россию искусным и непредсказуемым игроком. <…> Россия располагает возможностью наносить точные удары и лишает Великобританию и союзников свободы действий с помощью интегрированной системы ПВО», — считают в британском оборонном ведомстве.
Ранее в марте в Лондоне был опубликован обзор внешнеполитической и оборонной стратегии британских властей. В нем в частности отмечалось, что Великобритания будет предпринимать контрмеры против всех типов угроз, которые несет Россия.
При этом в Лондоне пообещали посредством НАТО объединять военные, дипломатические и разведывательные усилия стран Запада для решения проблем на этом направлении.