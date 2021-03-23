Украинские правоохранители заявили о раскрытии схемы по незаконной добыче драгоценных камней, в ходе обысков было изъято более 10 тонн камней, сообщила 22 марта пресс-служба МВД страны

В Украине «декоммунизировали» мох и камни © Андрей Манчук

Отмечается, что фигуранты имели разрешения на пользование недрами, но проводили добычу без согласования проектной документации. Речь идет о добыче топаза, берилла и кварцевого сырья. Сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения экспертизы.

«Добыча драгоценных камней осуществлялось общеопасным способом, то есть с применением буровых механизмов и без соблюдения правил безопасности на производстве. В дальнейшем злоумышленники через подставные общества поставляли добытые полезные ископаемые на ювелирный завод в Киев», — добавили в МВД.

В рамках данного дела уже проведено 15 обысков в офисном помещении акционерного общества, в шахтах и на ювелирном заводе. За нарушение правил охраны или использования недр фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в течение короткого времени будет проведен аудит всех без исключения разрешений, которые выдавались на пользование недрами в стране, начиная с 1994 года.