Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе, которая проходила в онлайн-режиме, президент США Джо Байден заявил, что Россия заинтересована в ослаблении единства Европы и США. Он также назвал Украину «жизненно важным вопросом» для Запада.
Украина — это «наживка» для России, а также неофициальная база НАТО в Восточной Европе, функция которой состоит в связывании большой российской военной группировки у границ Крыма и Донбасса, пояснил эксперт.
«Когда значительные силы РФ сосредоточены в одном месте, у России меньше возможностей для маневра в Прибалтике, на Южном Кавказе и в Средней Азии, и даже в Ливии и Сирии. Всё это существенно ограничивает военные возможности России, которых может не хватить для действий на нескольких фронтах — и даже для защиты собственных границ», — указал Вышинский.
По его мнению, речь не только о конвенциональных, но и о торговых войнах, так как введение внешнего американского управления в украинскую госмонополию «Нафтогаз» указывает на стремление США непосредственно контролировать часть газового рынка Европы, выступая посредником и «держа руку на вентиле» украинской газотранспортной системы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.