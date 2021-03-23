Украина является инструментом сдерживания и давления на Россию, напоминающим Польшу образца 1939 года, поскольку у Киева есть свой «Данцигский коридор» — в Крыму и Донбассе, а также непомерные амбиции, умело подогреваемые США. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: США объявили Китаю «войну за европейское наследство», но Россия будет главным полем боя © Facebook, Філософ Вишинський Джо Байден заявил, что Россия заинтересована в ослаблении единства Европы и США. Он также назвал Украину «жизненно важным вопросом» для Запада.

Украина — это «наживка» для России, а также неофициальная база НАТО в Восточной Европе, функция которой состоит в связывании большой российской военной группировки у границ Крыма и Донбасса, пояснил эксперт.

«Когда значительные силы РФ сосредоточены в одном месте, у России меньше возможностей для маневра в Прибалтике, на Южном Кавказе и в Средней Азии, и даже в Ливии и Сирии. Всё это существенно ограничивает военные возможности России, которых может не хватить для действий на нескольких фронтах — и даже для защиты собственных границ», — указал Вышинский.

По его мнению, речь не только о конвенциональных, но и о торговых войнах, так как введение внешнего американского управления в украинскую госмонополию «Нафтогаз» указывает на стремление США непосредственно контролировать часть газового рынка Европы, выступая посредником и «держа руку на вентиле» украинской газотранспортной системы.

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