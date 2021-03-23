Парламентарий отметил, что США нужны тренировочные лагеря для своих солдат с тем, чтобы иметь возможность влиять на политику всего европейского континента, но если начнутся какие-то военные действия, то Россия встанет на защиту Донецка и Луганска и никакой Украины больше не останется.
«Им выгодна вот такая ситуация, как сейчас. Они, может быть, даже и не будут резко возражать против присоединения Донбасса к России. Но их очень будет беспокоить, если Украина исчезнет и перестанет быть колонией для США. Это их волнует. А война им не нужна, потому что война закончит проблему», — указал Жириновский.
По его мнению, отдельные провокации с украинской стороны возможны, но Москва немедленно отреагирует таким образом, чтобы отбить навсегда у кого-либо желание посягать на жизнь жителей Донбасса и Луганска.
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