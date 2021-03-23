Американцам не нужна война в Донецке и Луганске, ибо тогда Украины не будет. Им нужна Украина без Крыма, без Донбасса. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью изданию Украина.ру

«Европа зачешется, Байден с ума сойдет»: Жириновский предложил «долбануть» по ВСУ © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Им выгодна вот такая ситуация, как сейчас. Они, может быть, даже и не будут резко возражать против присоединения Донбасса к России. Но их очень будет беспокоить, если Украина исчезнет и перестанет быть колонией для США. Это их волнует. А война им не нужна, потому что война закончит проблему», — указал Жириновский.

По его мнению, отдельные провокации с украинской стороны возможны, но Москва немедленно отреагирует таким образом, чтобы отбить навсегда у кого-либо желание посягать на жизнь жителей Донбасса и Луганска.

Полностью интервью можно прочитать здесь.