Если ещё год назад больше половины жителей ЛДНР рассматривали возможность возвращения в Украину, то сейчас это чуть больше 10%. Об этом рассказал экс-советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо в интервью изданию Украина.ру

Сергей Сивохо о том, что мешает Украине вернуть Донбасс © Facebook, Сергей Сивохо Сергей Сивохо представил «Национальную платформу примирения и единства». Он пояснил, что платформа сосредоточена на налаживании мирного диалога между людьми, живущими по разные стороны линии соприкосновения. Презентацию сорвали националисты, которые стали оскорблять и толкать Сивохо.

Эксперт подчеркнул, что это не его мнение, а данные берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS), которые опубликовала недавно The Washington Post.

«Не знаю, насколько это исследование репрезентативно, у меня несколько другая картина, но не доверять западным коллегам у меня тоже повода нет», — указал Сивохо.

Общественный деятель подчеркнул, что нельзя вносить в Раду такие законопроекты, как «О государственной политике переходного периода», поскольку документ выписан так, будто рассматривается силовой вариант возвращения территорий с последующей зачисткой их от неудобных людей.

Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не могут бесконечно смотреть на то, как Украина участвует в политических торгах с российской стороной, поэтому ради возвращения Донбасса нужно спешить, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.