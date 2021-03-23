В начале марта 2020 года Сергей Сивохо представил «Национальную платформу примирения и единства». Он пояснил, что платформа сосредоточена на налаживании мирного диалога между людьми, живущими по разные стороны линии соприкосновения. Презентацию сорвали националисты, которые стали оскорблять и толкать Сивохо.
Эксперт подчеркнул, что это не его мнение, а данные берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS), которые опубликовала недавно The Washington Post.
«Не знаю, насколько это исследование репрезентативно, у меня несколько другая картина, но не доверять западным коллегам у меня тоже повода нет», — указал Сивохо.
Общественный деятель подчеркнул, что нельзя вносить в Раду такие законопроекты, как «О государственной политике переходного периода», поскольку документ выписан так, будто рассматривается силовой вариант возвращения территорий с последующей зачисткой их от неудобных людей.
Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не могут бесконечно смотреть на то, как Украина участвует в политических торгах с российской стороной, поэтому ради возвращения Донбасса нужно спешить, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.