Россия и Запад будут повышать ставки в своем противостоянии вплоть до возникновения реальной угрозы большой войны. Об этом рассказал президент Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Асафов сказал, в каком случае Байден позвонит Зеленскому © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина убийцей. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества. Также он предложил американскому коллеге провести дебаты в прямом эфире

Если будет возможна большая война, тогда могут начаться реальные переговоры, считает эксперт.

«Пока что путем политической риторики, санкционных ограничений и подогревания локальных конфликтов будут повышаться ставки и будет прощупываться позиция сторон с тем, чтобы понять, готов ли кто-то уступить», — указал Бортник.

Страны Европы, которые выступают против конфликта с Москвой, будут пытаться соблюдать максимальный нейтралитет в противостоянии между Россией и Западом, это же касается и американо-китайского конфликта, заключил политолог.

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