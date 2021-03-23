Ранее в интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина убийцей. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества. Также он предложил американскому коллеге провести дебаты в прямом эфире
Если будет возможна большая война, тогда могут начаться реальные переговоры, считает эксперт.
«Пока что путем политической риторики, санкционных ограничений и подогревания локальных конфликтов будут повышаться ставки и будет прощупываться позиция сторон с тем, чтобы понять, готов ли кто-то уступить», — указал Бортник.
Страны Европы, которые выступают против конфликта с Москвой, будут пытаться соблюдать максимальный нейтралитет в противостоянии между Россией и Западом, это же касается и американо-китайского конфликта, заключил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.