Основная политическая борьба на Украине сейчас развернулась между правящей партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь». При этом президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.
«Сегодня задача для Зеленского — превратиться не в «Порошенко-2», а в «Зеленского-2». Обеспечить такую монолитность политической системы и такой контроль над ней, чтобы стало возможным пойти на второй срок. Конечно, Зеленский не Порошенко. Но дрейф вправо и самого Зеленского, и его партии «Слуга народа» — это очевидная реальность, и сам президент тоже будет «праветь»», — указал эксперт.
Политолог также отметил, что время, когда Зеленский мог пиариться на переговорах с российской стороной, давно прошло, поскольку общество больше не доверяет этим переговорам, не верит в их эффективность.
Бортник добавил, что атака Зеленского на оппозицию и лично на Виктора Медведчука — это попытка выстроить новую коммуникацию, возможно, вне рамок «Минска», вне рамок переговорщиков, вынудив Россию пойти на определенные уступки.
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