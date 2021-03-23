Президент Украины Владимир Зеленский для сохранения своей власти должен стать не «Порошенко-2», а «Зеленским-2». Об этом рассказал президент Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленский хочет избежать обвинений в том, что он «агент Кремля» © Facebook, Ruslan Bortnik Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

«Сегодня задача для Зеленского — превратиться не в «Порошенко-2», а в «Зеленского-2». Обеспечить такую монолитность политической системы и такой контроль над ней, чтобы стало возможным пойти на второй срок. Конечно, Зеленский не Порошенко. Но дрейф вправо и самого Зеленского, и его партии «Слуга народа» — это очевидная реальность, и сам президент тоже будет «праветь»», — указал эксперт.

Политолог также отметил, что время, когда Зеленский мог пиариться на переговорах с российской стороной, давно прошло, поскольку общество больше не доверяет этим переговорам, не верит в их эффективность.

Бортник добавил, что атака Зеленского на оппозицию и лично на Виктора Медведчука — это попытка выстроить новую коммуникацию, возможно, вне рамок «Минска», вне рамок переговорщиков, вынудив Россию пойти на определенные уступки.

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