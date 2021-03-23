Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе, которая проходила в онлайн-режиме, президент США Джо Байден заявил, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США.
Эксперт отметил, что в этой связи следует ожидать увеличения военной помощи Украине, особенно в плане флота и строительства военно-морских баз в Азовском и Черном морях.
«Следует ожидать ужесточения информационной борьбы с российским влиянием на украинском пространстве (имеется в виду Центр противодействия дезинформации, который сейчас создается), а также ужесточения политической и медийной конкуренции (что мы сейчас наблюдаем). Я думаю, всерьез будут рассматривать вопрос кандидатства Украины в НАТО как элемента вовлечения в западную систему обороны и политики», — указал Бортник.
Отстаивание модели «Украина как анти-Россия» и сохранение этой модели в целостности и стабильности — безусловно, важная тактическая задача для американской дипломатии в Восточной Европе, заключил политолог.
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