Для США сегодня крайне важно обеспечить независимость Украины прежде всего от России, оказав ей помощь в ее гибридном противостоянии с Россией, в этой войне на истощение и перенапряжение. Об этом рассказал президент Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленский хочет избежать обвинений в том, что он «агент Кремля» © Facebook, Ruslan Bortnik Джо Байден заявил, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США.

Эксперт отметил, что в этой связи следует ожидать увеличения военной помощи Украине, особенно в плане флота и строительства военно-морских баз в Азовском и Черном морях.

«Следует ожидать ужесточения информационной борьбы с российским влиянием на украинском пространстве (имеется в виду Центр противодействия дезинформации, который сейчас создается), а также ужесточения политической и медийной конкуренции (что мы сейчас наблюдаем). Я думаю, всерьез будут рассматривать вопрос кандидатства Украины в НАТО как элемента вовлечения в западную систему обороны и политики», — указал Бортник.

Отстаивание модели «Украина как анти-Россия» и сохранение этой модели в целостности и стабильности — безусловно, важная тактическая задача для американской дипломатии в Восточной Европе, заключил политолог.

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