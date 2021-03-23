Администрация президента США Джо Байдена попытается сделать вид, что Украина замечательная страна, но особо не будет вникать в ее внутренние перипетии. Потому что Байдену невыгодно на чью-либо сторону становиться. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что если Байден встанет на сторону Порошенко, рассказав, что все имеют право на протест, то он подставится, потому что непонятно, почему Порошенко имеет право на протест, а Трамп не имеет, а также поднимется волна критики относительно вмешательства во внутренние дела, так как коррупционный скандал с участием сына Байдена до конца не затих.

«То же самое касается и Зеленского. Если он встанет на сторону Зеленского, возникнет вопрос: дайте нам вакцину. Плюс могут обостриться отношения с тем же Порошенко», — указал Абзалов.

Поэтому сейчас американские коллеги будут высказывать обеспокоенность, озабоченность, говорить общие фразы и не вмешиваться до конца, наблюдая, как развернется ситуация, резюмировал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.