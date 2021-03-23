Ранее в экспертном сообществе постоянно звучала версия о том, что после прихода к власти в США Байдена на Украине обязательно увеличатся шансы Петра Порошенко на то, чтобы снова возглавить страну.
Эксперт отметил, что если Байден встанет на сторону Порошенко, рассказав, что все имеют право на протест, то он подставится, потому что непонятно, почему Порошенко имеет право на протест, а Трамп не имеет, а также поднимется волна критики относительно вмешательства во внутренние дела, так как коррупционный скандал с участием сына Байдена до конца не затих.
«То же самое касается и Зеленского. Если он встанет на сторону Зеленского, возникнет вопрос: дайте нам вакцину. Плюс могут обостриться отношения с тем же Порошенко», — указал Абзалов.
Поэтому сейчас американские коллеги будут высказывать обеспокоенность, озабоченность, говорить общие фразы и не вмешиваться до конца, наблюдая, как развернется ситуация, резюмировал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.