Президент Украины Владимир Зеленский сегодня оказался в сложной ситуации, когда любое его действие будет вызывать гневную реакцию ультраправых группировок. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк т Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

Эксперт пояснил, что для борьбы с Зеленским неонацисты будут пользоваться сложной экономической ситуацией и ситуацией в здравоохранении, но все это будут валить на власть, а не на внешних партнеров, поэтому у Зеленского было всего два варианта.

«Первый — разыгрывать карту пророссийского политика: брать там (в России) вакцину, а потом по схеме Януковича договариваться с Западом. С самого начала ему этот способ перекрыли, вызвав министра здравоохранения на ковер к временной поверенной в делах США на Украине, где ему сказали, что вакцину «Спутник V» вы получать не будете. Удивительно, что они не заблокировали китайскую вакцину, зная, как Трамп тонко относился к развитию этого процесса. Скорее всего, Байден будет помягче, но даже он постарается китайцев ограничивать. В любом случае этот сценарий стал невозможным. Другой сценарий усиливает конфронтацию с Москвой, но при этом экономическая ситуация и ситуация в здравоохранении ухудшаются», — указал Абзалов.

Политолог добавил, что выбранный Зеленским сценарий более подходит для личной безопасности, но ни тот, ни другой ничего хорошего не несут, и его власть все равно сломается.

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