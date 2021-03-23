Россия может воспринимать агрессивную риторику президента США Джо Байдена как признание заслуг, а не как угрозу в свой адрес. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Как Байден и его команда разрушают Америку © AFP, Eric BARADAT Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство».

Эксперт отметил, что влияние России на европейскую политику достаточно серьёзно, в том числе в энергетической и в политической сфере, и Россия, помимо прочего, является транзитным государством.

«Европейский союз заинтересован, в том числе, в торговых операциях с Китаем. Без российской территории, без контактов с Россией невозможно установить эти взаимовыгодные отношения с Китаем. В то время как США находятся с Китаем в состоянии холодной войны. Поэтому Байден даёт понять, что он будет делать всё для того, чтобы Европа пошла в американском русле, а не в русле самостоятельной политики и, не дай Боже, не в русле выстраивания вот этой давно анонсированной зоны свободной торговли и единого политико-экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», — указал Бондаренко.

Политолог считает, что вряд ли Европейский союз будет что-то менять в своей внешнеполитической концепции, скорее всего, слова Байдена будут восприняты со вниманием, но без должного продолжения на деле.

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