Победа Виктора Януковича на выборах президента Украины стала в определённой степени провалом в политике США. И они оказывали на него последовательное давление с целью так называемой евроинтеграции. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Майдан на Украине США готовили с 1970-х годов © РИА Новости, Нина Зотина Збигнев Бжезинский заявлял, что до тех пор, пока не будет решен украинский вопрос, США не решат вопрос демократии в Европе. Позднее, в разгар акций протестов на Евромайдане 2013-2014 годов, центральную киевскую площадь посещали высокопоставленные американские чиновники.

Эксперт отметил, что к тому времени, когда они думали, что Янукович примет евроинтеграцию, уже были заготовлены лозунги «интегрироваться в Европу с европейским президентом».

«Поэтому то, что американцы так или иначе курировали процесс внутреннего давления на Януковича, с одной стороны, а с другой — готовились его сменить, даже если примет евроинтеграцию, — это очевидный факт», — указал Дробницкий.

Янукович довёл ситуацию до такого конфликта, в котором была оказана серьёзная народная поддержка этому самому Майдану, но то, что сам по себе переворот в дальнейшем руководился из-за океана, очевидно, считает политолог.

Собеседник издания добавил, что США пытались построить на Украине государство, очень похожее на Россию, поставить его под прямое американское управление, вложить в него много денег и построить там процветающее демократическое общество, но этой цели они не смогли добиться.

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