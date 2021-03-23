США искали разные контакты внутри Украины давно. Поэтому события после Оранжевой революции 2004 года, когда оппозиция сначала проиграла парламентские выборы, а потом Виктор Янукович стал президентом, были в определённой степени провалом в их политике. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Майдан на Украине США готовили с 1970-х годов © РИА Новости, Нина Зотина Збигнев Бжезинский заявлял, что до тех пор, пока не будет решен украинский вопрос, США не решат вопрос демократии в Европе. Позднее, в разгар акций протестов на Евромайдане 2013-2014 годов, центральную киевскую площадь посещали высокопоставленные американские чиновники.

Эксперт отметил, что с тех пор американские власти оказывали последовательное давление на Януковича с целью так называемой евроинтеграции.

«К тому времени, когда они думали, что Янукович примет евроинтеграцию, уже были заготовлены лозунги «интегрироваться в Европу с европейским президентом». Поэтому то, что американцы так или иначе курировали процесс внутреннего давления на Януковича, с одной стороны, а с другой — готовились его сменить, даже если примет евроинтеграцию, — это очевидный факт», — указал Дробницкий.

Янукович довёл ситуацию до такого конфликта, в котором была оказана серьёзная народная поддержка этому самому Майдану, но то, что сам по себе переворот в дальнейшем руководился из-за океана, очевидно, заключил собеседник издания.

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