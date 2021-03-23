«США нужна Югославизация страны». Быстряков о том, как готовятся к развалу Украины
«США нужна Югославизация страны». Быстряков о том, как готовятся к развалу Украины
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«Тем более многие хотели бы его (сценарий. — Ред.) продвинуть. Во что это выльется — никто сегодня сказать не может. Погода здесь пока зависит от циклонов над Северной Атлантикой», — заявил он.

По словам писателя, Украина сегодня деградирует экономически, социально и политически, в чем есть вина СССР, руководящая элита которого «страдала всеми формами правового нигилизма и кумовщины».

Причем эти «пороки», по словам Видеманна, изначально были занесены в СССР с территории той же Украины, которая сохранила их еще со времен первых Романовых, бывших, по мнению историка Александра Пыжикова, ставленниками польско-литовской шляхты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.