«Тем более многие хотели бы его (сценарий. — Ред.) продвинуть. Во что это выльется — никто сегодня сказать не может. Погода здесь пока зависит от циклонов над Северной Атлантикой», — заявил он.
По словам писателя, Украина сегодня деградирует экономически, социально и политически, в чем есть вина СССР, руководящая элита которого «страдала всеми формами правового нигилизма и кумовщины».
Причем эти «пороки», по словам Видеманна, изначально были занесены в СССР с территории той же Украины, которая сохранила их еще со времен первых Романовых, бывших, по мнению историка Александра Пыжикова, ставленниками польско-литовской шляхты.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.