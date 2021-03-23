В отношении Украины может быть разыгран югославский сценарий. Об этом писатель Владимир Видеманн сказал в интервью изданию Украина.ру

«США нужна Югославизация страны». Быстряков о том, как готовятся к развалу Украины © rian.com.ua

По словам писателя, Украина сегодня деградирует экономически, социально и политически, в чем есть вина СССР, руководящая элита которого «страдала всеми формами правового нигилизма и кумовщины».

Причем эти «пороки», по словам Видеманна, изначально были занесены в СССР с территории той же Украины, которая сохранила их еще со времен первых Романовых, бывших, по мнению историка Александра Пыжикова, ставленниками польско-литовской шляхты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.