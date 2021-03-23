Начиная с 2000-х годов США на украинском направлении ставили перед собой две цели: геополитическую и идеологическую. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Майдан на Украине США готовили с 1970-х годов © РИА Новости, Нина Зотина Збигнев Бжезинский заявлял, что до тех пор, пока не будет решен украинский вопрос, США не решат вопрос демократии в Европе. Позднее, в разгар акций протестов на Евромайдане 2013-2014 годов, центральную киевскую площадь посещали высокопоставленные американские чиновники.

Геополитическая цель состояла в том, чтобы перевести Украину на сторону Запада, может быть, сделать ассоциированным членом ЕС и сотрудничающей с НАТО пограничную с Россией страну, а в идеологическом плане им нужно было превратить Украину в прекрасную страну, чтобы нанести удар по российской власти в целом, пояснил эксперт.

«Нужно было построить славянское государство, очень похожее на Россию, поставить его под прямое американское управление или под управление ЕС либо через ЕС, сделать его либерально-демократическим, закачать туда кучу денег, устроить там выставку достижений либерального, демократического хозяйства и показать русским: «Смотрите, без Путина как классно жить! Как только принимаешь американские ценности, сразу появляется достаток, порядок, пропадает коррупция, на улицах чисто». А получилось с точностью да наоборот», — указал Дробницкий.

Поскольку очень быстро стало понятно, что там не всё так хорошо, а даже совсем не хорошо, идеологическая часть отошла на задний план, она больше не работает, а геополитика остаётся там, где она есть, заключил собеседник издания.

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