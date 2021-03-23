Известный американский геополитик Збигнев Бжезинский понимал, что Россия и Запад всё равно будут соприкасаться в Европе. Поэтому было важно, чтобы государства с очень похожим языком, близкие России, находящиеся на границах, сделали выбор в пользу Запада. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Скончался главный русофоб и антисоветчик Америки Збигнев Бжезинский © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Бжезинский считал, что в случае ухода бывших советских республик в сторону Запада самостоятельная Россия будет не очень возможна, и это, соответственно, будет победа Запада.

«Он формулировал эту концепцию открыто в 2000-х годах, но можно найти ростки похожего мышления ещё в 1976 году, когда он в общем-то единолично привёл Джимми Картера к власти. Для него это была чисто политическая география, Бжезинский считал, что такой ход прямо на границе России будет важен. В конце 1970-х он писал, что поражение СССР будет связано с падением западных республик: Украины, Белоруссии и Прибалтики. Зачем — он не уточнил, но самостоятельная Россия вряд ли будет возможна, если мы оторвём от неё эти пограничные буферные страны. Причём Прибалтика, как объяснял Бжезинский, изначально была европейской, все 3 государства, они недолго находились внутри Советского Союза», — указал Дробницкий.

Если же говорить об оперативно-тактической непосредственной работе Штатов на украинском направлении, то она началась в 1990-е годы, причем американцы очень активно действовали и в России, и на остальном постсоветском пространстве, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.