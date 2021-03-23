По его словам, «осторожность» Кремля в украинской политике объясняется тем, что в Москве у разных «башен» разные интересы, и президент не готов идти ва-банк на стороне одной из них. То же самое происходит в Киеве, где политикой руководит не Офис президента, а «синклит закулисных фигур с противоречивыми интересами», отметил писатель.
«Ясно одно: с обеих сторон рулят лица, аффилированные со структурами глобальных финансов, но это не значит, что между ними нет противоречий. О том ведь и речь: идет новая экономическая война, причем глобальная! Кто тут стоит за чьей спиной — вопрос в существенной степени риторический… Ответ знает только ветер», — сказал Видеманн.
По его мнению, обе стороны не заинтересованы в эскалации конфликта, но «их хотелки мало чего стоят в Большой игре».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.