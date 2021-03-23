Развитие конфликта между Украиной и Россией зависит от геополитической конъюнктуры, поэтому его эскалация или свертывание зависит не от желаний отдельных лиц или силовых групп внутри стран, но от более широкого контекста. Об этом писатель Владимир Видеманн сказал в интервью изданию Украина.ру

Если Украина и Россия не решат свои проблемы сами, за них это сделают другие © Украина.ру

«Ясно одно: с обеих сторон рулят лица, аффилированные со структурами глобальных финансов, но это не значит, что между ними нет противоречий. О том ведь и речь: идет новая экономическая война, причем глобальная! Кто тут стоит за чьей спиной — вопрос в существенной степени риторический… Ответ знает только ветер», — сказал Видеманн.

По его мнению, обе стороны не заинтересованы в эскалации конфликта, но «их хотелки мало чего стоят в Большой игре».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.