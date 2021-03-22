Боевики «Правого сектора»* готовят провокации и вербуют информаторов в прифронтовых районах. Об этом 22 марта сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

Путь к войне. Киев отказался от предложений Москвы по Донбассу © Facebook, Операція об'єднаних сил

По словам Осадчего, возле Станицы Луганской неонацисты организовали блок-пост для досмотра автомобилей и проверки документов. Среди местного населения боевики пытаются вербовать информаторов.

«Работа второй группы нацелена на проведение провокаций на отдельных участках фронта с целью дестабилизации обстановки», — добавил представитель ЛНР.

С 27 июля прошлого года в Донбассе действует всеобъемлющее перемирие, по условиям которого сторонам запрещается оборудовать инженерные позиции, открывать огонь из любых видов вооружения и проводить разведывательно-диверсионные действия.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».

*Деятельность организации запрещена в РФ