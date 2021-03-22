Сейчас высказывается мысль о том, что России нужен Донбасс в составе Украины на правах широкой автономии, чтобы в электоральном плане уравновешивать западноукраинских националистов. Некоторые российские эксперты с этим не согласны и говорят о том, что, исходя из этой логики, Украине нужно отдать не только Крым с Кубанью, но и приграничные регионы.
«Крым и Кубань — это, конечно, хорошо (Смеется.), но в этом нет необходимости. А вот донбасский избиратель действительно мог бы изменить баланс внутри Украины», — указал эксперт.
Бортник подчеркнул, что нельзя сводить вопрос только к электоральному балансу внутри Украины, так как этот конфликт делится на три части: внутриукраинский конфликт, межгосударственный конфликт Киева и Москвы, а также геополитический конфликт между Россией и Западом.
Из-за сложных причин этого конфликта последствия будут намного многограннее, нежели просто смена электорального баланса в Украине, заключил политолог.
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