В Украине разница между левым и левоцентристским и правым и правоцентристским политическими сегментами сегодня составляет 1-2 млн голосов. Если бы Донбасс вернулся в состав Украины, он мог бы восстановить этот баланс. Об этом рассказал президент Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Бортник: Украине нужен такой премьер, как Тимошенко © Yan Dobronosov

«Крым и Кубань — это, конечно, хорошо (Смеется.), но в этом нет необходимости. А вот донбасский избиратель действительно мог бы изменить баланс внутри Украины», — указал эксперт.

Бортник подчеркнул, что нельзя сводить вопрос только к электоральному балансу внутри Украины, так как этот конфликт делится на три части: внутриукраинский конфликт, межгосударственный конфликт Киева и Москвы, а также геополитический конфликт между Россией и Западом.

Из-за сложных причин этого конфликта последствия будут намного многограннее, нежели просто смена электорального баланса в Украине, заключил политолог.

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