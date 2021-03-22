Страны Европы, которые выступают против конфликта с Москвой, будут пытаться соблюдать максимальный нейтралитет в противостоянии между Россией и Западом. Это же касается и американо-китайского конфликта. Об этом рассказал президент Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинял российского лидера Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство».

Общественное мнение в Европе сводится к тому, что европейцы хотят соблюсти нейтралитет в этой ситуации, подчеркнул эксперт.

«Но если конфликт будет идти через призму НАТО, они будут молча соглашаться использовать эту структуру в конфликте. Хотя преимущественно будут соблюдать нейтралитет», — указал Бортник.

Отношения между Россией, Евросоюзом и НАТО как организациями ухудшаются и будут ухудшаться, а отношения России с отдельными странами ЕС и НАТО будут сохраняться на позитивном уровне еще какое-то время, добавил политолог.

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