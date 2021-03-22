Ранее президент США Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинял российского лидера Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство».
Общественное мнение в Европе сводится к тому, что европейцы хотят соблюсти нейтралитет в этой ситуации, подчеркнул эксперт.
«Но если конфликт будет идти через призму НАТО, они будут молча соглашаться использовать эту структуру в конфликте. Хотя преимущественно будут соблюдать нейтралитет», — указал Бортник.
Отношения между Россией, Евросоюзом и НАТО как организациями ухудшаются и будут ухудшаться, а отношения России с отдельными странами ЕС и НАТО будут сохраняться на позитивном уровне еще какое-то время, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.