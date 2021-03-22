Трагедия заключается в том, что для президента Украины Владимира Зеленского опасно не когда внешние игроки ставят на кого-то еще, а когда не ставят на него. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Абзалов объяснил, как Байден ответит за свои слова о Путине © кадр из видео Украина.ру Джо Байдена на Украине обязательно увеличатся шансы Петра Порошенко на то, чтобы снова возглавить страну.

Сам факт того, что Зеленского не поддерживают публично, уже дает основание радикалам дальше додавливать систему, подчеркнул эксперт.

«Это запах крови в воде. То есть все понимают, что человек еще плывет, но все оппоненты представляют, что это раненый политический игрок», — указал Абзалов.

Поэтому Зеленскому важна поддержка, и он делает много разных пасов на внешний контур в виде атак на оппозицию или ужесточения риторики по Донбассу, чтобы получить хоть какое-то одобрение, добавил политолог.

Сам же Байден не заинтересован в том, чтобы делать здесь какую-то ставку, учитывая предыдущие коррупционные скандалы, связанные с Украиной, и более важные проблемы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.