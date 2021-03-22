Ранее в экспертном сообществе постоянно звучала версия о том, что после прихода к власти в США Джо Байдена на Украине обязательно увеличатся шансы Петра Порошенко на то, чтобы снова возглавить страну.
Сам факт того, что Зеленского не поддерживают публично, уже дает основание радикалам дальше додавливать систему, подчеркнул эксперт.
«Это запах крови в воде. То есть все понимают, что человек еще плывет, но все оппоненты представляют, что это раненый политический игрок», — указал Абзалов.
Поэтому Зеленскому важна поддержка, и он делает много разных пасов на внешний контур в виде атак на оппозицию или ужесточения риторики по Донбассу, чтобы получить хоть какое-то одобрение, добавил политолог.
Сам же Байден не заинтересован в том, чтобы делать здесь какую-то ставку, учитывая предыдущие коррупционные скандалы, связанные с Украиной, и более важные проблемы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.