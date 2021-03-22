По данным ИМБГ, модицифированный британский штамм был выявлен в процессе изучения 17 образцов, которые были собраны у больных из Ивано-Франковска и Киева. Причем в Прикарпатье биологические материалы медики собрали в период, когда в регионе только началась вспышка заболевания.
«Модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые выявленного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость его размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека», — говорится в сообщении института.
Сотрудники ИМБГ подозревают, что именно комбинация штаммов COVID-19 с мутировавшим «британцем» и привела к скачку новых случаев болезни, по сути вызвав новую волну, а также стала причиной более частого фиксирования случаев повторного инфицирования людей.
В данный момент коронавирусом в стране болеет более 260 тысяч человек, из них почти пять тысяч заразились в последние сутки. Всего же с начала пандемии в стране переболело свыше 1,5 миллиона человек, из них 30 тысяч скончались.