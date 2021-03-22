Эксперты Института молекулярной биологии и генетики Украины (ИМБГ) обнаружили модифицированный британский штамм коронавируса в образцах из Киева и Ивано-Франковска. Об этом ведомство сообщило на официальной странице в Facebook 22 марта

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«Модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые выявленного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость его размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека», — говорится в сообщении института.

Сотрудники ИМБГ подозревают, что именно комбинация штаммов COVID-19 с мутировавшим «британцем» и привела к скачку новых случаев болезни, по сути вызвав новую волну, а также стала причиной более частого фиксирования случаев повторного инфицирования людей.

В данный момент коронавирусом в стране болеет более 260 тысяч человек, из них почти пять тысяч заразились в последние сутки. Всего же с начала пандемии в стране переболело свыше 1,5 миллиона человек, из них 30 тысяч скончались.