Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба президента

Расхитителями государственных денег на Украине займется БЭБ © CC0, Pixabay

«Основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушения закона в обращении средств тех или иных бизнес- или государственных структур», — сказано в сообщении.

Создание БЭБ было одним из условий меморандума о кредите Евросоюза, который выдается на сумму 1,2 миллиарда евро под 0,125% годовых на 15 лет.

Первый транш с 600 миллионами евро должен поступить в ближайшее время, а для второй части нужно выполнить определенные условия, среди которых: возвращение «космических» зарплат членам набсоветов, новый формат госзакупки лекарств, передача под контроль иностранцев антикоррупционных органов и судов, реформа налоговой и таможни.