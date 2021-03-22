Отмечается, что чистка фасада, по всей видимости, займет не один день.
«Клининговая компания столкнулась с трудностями в отмывании краски. Работники повысили температуру и давление воды, но отмыть за несколько минут удалось малую часть одной буквы. Далее несколько букв обработали химическим препаратом и заклеили клеенкой. Ждут эффекта», — говорится в сообщении.
Вечером 20 марта у стен Офиса президента Украины прошел митинг националистов под названием «Не слышишь? Увидишь», приуроченный ко дню рождения экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко.
Радикалы забросали здание пиротехникой, расписали оскорбительными надписями и пытались поджечь надпись «Президент Украины». Ущерб от действий, митингующих оценили в 72 тысячи долларов.
*Деятельность организации запрещена в РФ