Работники клининговой службы, отмывающие фасад изрисованного вандалами здания Офиса президента Украины, столкнулись с трудностями. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews

Отмечается, что чистка фасада, по всей видимости, займет не один день.

«Клининговая компания столкнулась с трудностями в отмывании краски. Работники повысили температуру и давление воды, но отмыть за несколько минут удалось малую часть одной буквы. Далее несколько букв обработали химическим препаратом и заклеили клеенкой. Ждут эффекта», — говорится в сообщении.

Маляр с цепью. О тех, кто атаковал Офис президента Украины © Facebook, Serhii Filimonov Сергея Стерненко.

Радикалы забросали здание пиротехникой, расписали оскорбительными надписями и пытались поджечь надпись «Президент Украины». Ущерб от действий, митингующих оценили в 72 тысячи долларов.

*Деятельность организации запрещена в РФ