Сумма предварительного ущерба от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала составляет более 1 триллиона рублей. Об этом первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс сообщил в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» 22 марта

Крым обратится в ООН из-за водной блокады © dan-news.info Владимир Константинов поручил подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады Крыма, а затем — обращение в международные инстанции.

«Мы завершаем подсчет результатов этой работы. Это вопросы, связанные с уничтожением Северо-Крымского канала, нанесенным экономическим и экологическим ущербом, затратами на добычу воды из подземных источников и ее подачу и так далее. Думаю, мы выйдем на серьезную цифру. На сегодня это уже более триллиона рублей. Но до конца еще не подсчитаны все позиции», — рассказал Фикс.

По его словам, после подсчета окончательной суммы ущерба будут подготовлены иски в российские и международные суды.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил, что будет подготовлено официальное обращение в ООН по поводу водной блокады, так как «мир должен знать правду».

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.