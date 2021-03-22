Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то туда прошли бы пять партий. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного 16-19 марта компанией RTS (Роботизированные телесистемы)

Молчанов пояснил, что скрывается за ростом рейтинга Зеленского © president.gov.ua

«Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — 23,3%;

«Европейская солидарность» — 19,9%;

«Слуга народа» — 17,1%;

ВО «Батькивщина» — 9,6%;

Партия Шария — 5,0%.

Далее идут: «Сила и честь» (4,4%), Радикальная партия Олега Ляшко (3,4%), «Украинская стратегия Гройсмана» (2,1%), УДАР (1,7%), «Голос» (1,7%), «За будущее» (1,5%), «Объединение "Самопомощь"» (1,4%), ВО «Свобода» (1,3%), «Гражданская позиция» (1,4%), «Оппозиционный блок» (1,0%), «Национальный корпус» (0,9%), «Народный фронт» (0,6%).

В президентском опросе в первую тройку вошли нынешний президент Владимир Зеленский (22,5%), экс-президент Петр Порошенко (20,1%) и сопредседатель политсовета ОПЗЖ Юрий Бойко (11,1%).

Отвечая на вопрос, справилась ли нынешняя власть с вакцинацией населения от COVID-19 или этот процесс провален, 67,8% опрошенных ответили, что власть не справляется, 21,0% затруднились с ответом, и только 11,2% уверены, что чиновники справляются с этим процессом.

При этом 75,8% респондентов считают, что вакцинация провалена из-за непрофессионализма власти и влияния политики на выбор вакцины.

Также в соцопросе был пункт о том, как закрытие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK повлияет на репутацию украинской власти в мире. Более половины опрошенных (58,1%) ответили, что репутация ухудшится, 12,8% считают, что улучшится, и 17,1% — что останется без изменений.

Всего в опросе участвовали 3 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонные интервью. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,9%.