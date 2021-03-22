Певица украинского происхождения Любовь Успенская приняла участие в программе Отара Кушанашвили «Спасите, я не умею готовить», где между ними произошла беседа двусмысленного характера. Об этом 21 марта в Instagram рассказала Успенская

«Вставляю…» — прокомментировал свое действие Кушанашвили, добавляя к блюду новые ингредиенты.

«В этом плане ты у нас профессор, тебя учить не надо», — парировала Успенская, после чего оба засмеялись.

Личная жизнь у Кушанашвили действительно бурная. Его первой женой была юрист и уроженка Украины Мария Горохова. В этом союзе родились дочь и два сына. Все они после развода родителей остались жить с матерью в Киеве.

Вторая супруга и банковский юрист Ирина Киселева родила скандальному журналисту двоих детей, а третья, уже гражданская жена, предпринимательница Ольга Курочкина стала матерью троих детей Кушанашвили.

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Долгое время Кушанашвили работал на Украине: с марта 2011 по июнь 2012 года он являлся соведущим программы «Разбор полетов» на телеканале «Интер», параллельно на том же канале судил шоу «Майдан's», а в 2016-м пытался прийти на место уволившегося с украинского «Радио Вести» Матвея Ганапольского, но получил отказ.

На данный момент журналист является фигурантом базы «Миротворец», ему вменяют антиукраинскую пропаганду в СМИ.