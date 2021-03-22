«Наша следующая встреча — в день апелляции. Киев, Банковая — Офис президента. Дата будет известна в ближайшее время. Готовимся», — говорится в сообщении.
Сторонники радикала напомнили свои требования: освобождение самого Стерненко, подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрея Антоненко и других политзаключенных, наложение санкций Совбеза Украины на юриста Андрея Портнова, а также отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы МВД Арсена Авакова.
Помимо этого администраторы страницы поблагодарили участников прошедшей 20 марта акции, в ходе которой произошел погром Офиса президента. На Банковой ущерб оценили в 2 миллиона гривен.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы Стерненко за похищение депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда. У здания суда собрались сторонники националиста, где жгли покрышки.