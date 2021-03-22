Автор издания Украина.ру Николай Подкопаев в своей статье рассказал о процессе приготовления знаменитого блюда крымских караимов – ступеча

Для приготовления блюда, отмечает автор, нужен 1 кг муки, полкило сахара, треть чайной ложки лимонной кислоты, один стакан воды и 30 г масла.

«Для приготовления ступеча нужно иметь большое металлическое блюдо или мраморную доску», — писала автор «Рецептов караимской кухни» Эмилия Лебедева.

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«Руки смазать маслом и приступить к растягиванию массы, делать нужно очень быстро, чтобы масса не успела скристаллизоваться. Растягивая массу, складывать ее кольцом и восьмеркой, время от времени ударяя об стол, пока масса не станет белой и блестящей, оставаясь при этом теплой. Теперь положить ее на блюдо с мукой и продолжать вытягивать, густо пересыпая мукой. При растягивании с мукой продолжать сворачивать бубликом и восьмеркой. Чтобы образовывалось больше волокон, растягивать нужно быстро и проделать это примерно сорок раз. Если сахар недостаточно хорошо сварен, волокна будут слипаться», — раскрывала технологию приготовления блюда Лебедева.

Готовый ступеч разрезают на кусочки по шесть-восемь сантиметров или заворачивают в пергамент или кальку и хранят в прохладном месте.

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