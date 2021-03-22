Украинский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко, активно борющийся за выстраивание особой кулинарной идентичности своей страны, заявил, что пока Украину с гастрономической стороны почти нигде в мире не знают и что эту ситуацию можно и нужно менять. Об этом на днях написал Dsnews.ua

Журналисты поинтересовались у Клопотенко, как скоро удастся победить бытующую в мире мысль, что украинская кухня очень жирная, на что тот ответил, что ситуация не так плоха, как кажется, чем более что поможет стране модный сейчас в мире запрос на легкую пищу.

Кулинар уверен, что чем чаще повторять, что украинская пища — нежирная, тем больше людей и тем быстрее в это поверят. Не стоит обходить вниманием и статистику, считает Клопотенко. Он привел данные, правда не назвав источник, о том, что сала больше всего в мире потребляют американцы и итальянцы, а не украинцы, как это все думают, и, если почаще об этом говорить, стереотип изживет себя.

Повар-русофоб Клопотенко раскрыл секрет соблазнения женщин с помощью огурцов © Евгений Клопотенко/Инстаграм

«Мы миру в этом плане — как Зимбабве, то есть о нас не знают ничего. Однако и в этом — наш плюс. Мир уже не удивишь минестроне или карбонара, а вот у нас есть шанс показать себя: "Суп на свекле? Разве так можно было?"» — прокомментировал Клопотенко.

Он завил, что советское время для Украины было временем оккупации, в том числе гастрономической, а теперь для страны настало время «ухода из-под влияния» и развития, когда еда уже становится не «ради выживания, а ради искусства».

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Относительно Советского Союза и России как его правопреемницы Клопотенко не раз говорил, что РФ — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.

Кроме того, Клопотенко заявлял, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.