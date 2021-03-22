Украинский певец Олег Винник ездит на огромном пикапе Ford Raptor, стоимость такого авто от американского производителя превышает 100 тысяч долларов. Такую информацию 22 марта опубликовал Obozrevatel

Винник и Поплавский объявили войну русскоязычным песням © Михаил Поплавский/Инстаграм

Известно, что у артиста есть личный водитель и шесть охранников, работающих посменно, поэтому неудивительно, что певец предпочел вместительное авто.

Винник уже неоднократно признавался в интервью, что мечтает отказаться от постоянного сопровождения охраны, но пока не может себе этого позволить.

Журналисты Obozrevatel обратили особое внимание на габариты авто, напомнив своим читателям о комплексе Наполеона, согласно которому люди маленького роста предпочитают большие машины, чтобы компенсировать свой комплекс.

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Олег Винник — украинский певец, композитор и автор песен. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей мюзиклов под сценическим именем OLEGG. Позже решил вернуться на родину на Украину, где тоже смог стать популярным.

К слову, ростом Винник 1 метр 75 сантиметров.