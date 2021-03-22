В автомобиле шесть пассажирских мест и одно водительское, вместительный багажник и даже холодильник, а габариты машины настолько велики, что на дороге она больше напоминает танк, чем легковушку, пишет издание.
Известно, что у артиста есть личный водитель и шесть охранников, работающих посменно, поэтому неудивительно, что певец предпочел вместительное авто.
Винник уже неоднократно признавался в интервью, что мечтает отказаться от постоянного сопровождения охраны, но пока не может себе этого позволить.
Журналисты Obozrevatel обратили особое внимание на габариты авто, напомнив своим читателям о комплексе Наполеона, согласно которому люди маленького роста предпочитают большие машины, чтобы компенсировать свой комплекс.
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Олег Винник — украинский певец, композитор и автор песен. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей мюзиклов под сценическим именем OLEGG. Позже решил вернуться на родину на Украину, где тоже смог стать популярным.
К слову, ростом Винник 1 метр 75 сантиметров.