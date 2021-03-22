В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 22%: за последнюю неделю она выросла почти на 50%. Об этом 22 марта сообщил первый замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник, говорится на сайте КГГА

Украинцы с симптомами ОРВИ смогут пройти тест на коронавирус - Минздрав © REUTERS, Gleb Garanich

«В структуре заболеваемости дети составляют 31,8%, а на предыдущей неделе — 35,8%. 52,6% — дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 38,8% — зарегистрирован 4 541 случай», — рассказал Поворозник.

Поскольку все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на коронавирус, им делают тесты. При этом часто наличие COVID-19 подтверждается.

С 23 марта в Киеве вводятся ограничения «красной» зоны карантина из-за коронавируса. В «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.