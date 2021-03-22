За прошедшую неделю в Киеве подтвердили 27 719 случаев болезни. Среди заболевших — 8 631 ребенок (рост на 31,8%) и 18 539 взрослых (рост на 58,2%).
«В структуре заболеваемости дети составляют 31,8%, а на предыдущей неделе — 35,8%. 52,6% — дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 38,8% — зарегистрирован 4 541 случай», — рассказал Поворозник.
Поскольку все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на коронавирус, им делают тесты. При этом часто наличие COVID-19 подтверждается.
С 23 марта в Киеве вводятся ограничения «красной» зоны карантина из-за коронавируса. В «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.