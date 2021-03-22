Украинский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко, являющийся одним из самых известных борцов за украинское происхождение борща, объяснил, с чем связаны проблемы украинской кулинарной идентичности и почему мир плохо знает украинскую кухню. Об этом на днях написал Dsnews.ua

Кулинар-русофоб угостил борщом Тараса Шевченко © Евгений Клопотенко/Инстаграм

«В кулинарных колледжах учат готовить то, что уже давно не подают в хороших ресторанах. Это как учили писать от руки, а потом узнаешь, что везде в мире компьютеры. Если такие студенты постажируются несколько дней в нормальном месте, они потом в колледж не возвращаются», — заявил повар.

Кулинар уверен, что работа по декоммунизации питания буксует из-за того, что руководство страны не влияет на органы на местах, поэтому каждый должен работать в рамках своего профиля, чем он собственно и занимается.

Клопотенко известен как активный «борец за борщ», кулинар активно доказывает, что это блюдо — именно из украинской кухни, а к русской не имеет никакого отношения, несмотря на то, что точные дата и место появления супа со свеклой неизвестно, и «война за борщ» имеет, скорее, политический контекст.

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Повар Евгений Клопотенко не раз говорил, что Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.

Кроме того, Клопотенко заявлял, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.