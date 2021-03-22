Главной задачей Владимира Зеленского является загипнотизировать широкие массы наивного украинского населения в пользу «совета акционеров». Об этом писатель Владимир Видеманн заявил в интервью изданию Украина.ру

Политолог объяснил, почему Зеленский копирует стиль Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Какой-то альтернативы у него не было изначально, как и у предыдущих президентов Украины, пляшущих под дудку Запада или Америки.

«Зеленский — это такой Кашпировский нового времени, только тематика у него несколько иная. А средства — те же самые: телевидение, уверенный голос, внушение веры в собственные силы и надежды на успех», — сообщает эксперт.

Полный текст интервью читайте здесь.

Перед избранием президентом Владимир Зеленский своими главными обещаниями сделал окончание войны в Донбассе и защиту гуманитарных прав русскоязычных. Ни одно из этих обещаний в итоге не было выполнено.