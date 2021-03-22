Зеленский — компромиссная фигура, которой мастерски управляют группы олигархов. Его задача заключается в том, чтобы правильно играть свою роль, с чем он неплохо справляется всё время своего президентства.
Какой-то альтернативы у него не было изначально, как и у предыдущих президентов Украины, пляшущих под дудку Запада или Америки.
«Зеленский — это такой Кашпировский нового времени, только тематика у него несколько иная. А средства — те же самые: телевидение, уверенный голос, внушение веры в собственные силы и надежды на успех», — сообщает эксперт.
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Перед избранием президентом Владимир Зеленский своими главными обещаниями сделал окончание войны в Донбассе и защиту гуманитарных прав русскоязычных. Ни одно из этих обещаний в итоге не было выполнено.