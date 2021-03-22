Во Львове локдаун в связи с коронавирусными ограничениями продлили до 4 апреля. Такое решение приняла городская Комиссия по ЧС, сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook 22 марта

Коронавирус: Львов находится в критическом положении © REUTERS, Irakli Gedenidze

По словам градоначальника, во Львове хотят развернуть временный госпиталь на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в больнице скорой помощи.

Кроме того, Садовой сообщил, что власти города обратились к Минздраву с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных COVID-19. Также началось сотрудничество с железнодорожной больницей, которая готова принимать у себя больных, если город предоставит ей необходимое количество кислородных концентраторов.

Также мэр Львова сообщил, что в городе готовится отдельная программа поддержки бизнеса.

Ранее сообщалось, что из-за рекордного всплеска заболеваемости коронавирусом во Львове приходится экстренно искать медперсонал и дополнительные койки для больных. Так, за последние сутки на Украине наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано именно во Львовской области — 937.