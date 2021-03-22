Кроме того, Терехов на правах градоначальника высказался за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова и назвал надругательством снос памятника Ленину.
«Харьков — европейский город. Но в то же время мы обязаны, чтобы у нас нормализовалась ситуация с Россией, у нас должны быть нормальные, взаимовыгодные экономические отношения с Россией», — сказал врио мэра Харькова.
Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 16 декабря прошлого года в немецкой клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре с двусторонним воспалением легких из-за коронавирусной инфекции.
Выборы харьковского градоначальника согласно постановлению комитета Рады пройдут осенью этого года. Главным оппонентом Терехова на них, как сообщает «Бабель», будет Михаил Добкин.