Кабинет министров Украины назвал действия сторонников одесского радикала Сергея Стерненко возле Офиса президента неприемлемыми и противоречащими европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины. Совместное заявление членов правительства было опубликовано 21 марта на официальном сайте

Организаторы акции в поддержку Стерненко в Киеве анонсировали новую «академию уличного протеста» © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

«В то же время члены Кабинета министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста… Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования событий 20 марта и предоставления им соответствующей правовой оценки», — говорится в сообщении.

Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным способом.

В субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента прошел митинг в поддержку осужденного на семь лет радикала Сергея Стерненко. Здание облили краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание фаеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи.

Акция протеста сторонников Стерненко нанесла ущерб государству на 2 млн гривен (около 5 млн рублей). Полиция сообщила, что протестующих было 1,5 тыс. человек.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы. Он обвинялся в похищении, пытках и вымогательстве. Его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда. У здания суда собрались сторонники Стерненко, жгли покрышки.